La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sottolinea l' importanza di affrontare in modo corretto le tipiche insidie estive che colpiscono i bimbi in modo da garantire un' estate sicura per tutti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 luglio 2024) Con l’arrivo dell’anche per le famiglie arriva il tempo delle vacanze e dei giorni di relax. Per le mamme italiane, però, la spensieratezza che dovrebbe caratterizzare questo periodo, non è esente da preoccupazioni. La stagione estiva, infatti, può nascondere diverseprima fra tutte le punture di zanzare e insetti vari deisoprattutto quando sono neonati o molto piccoli.