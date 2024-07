Kilowatt l' edizione 2024 si chiude con numeri da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 lugliodaper la ventiduesimadiFestival, manifestazione internazionale di teatro, danza e musica ideata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci dell’Associazione CapoTrave/, che ha sancito il rientro a Sansepolcro per i 9 giorni di festival, dopo i due anni in condivisione con Cortona. 7.856 i biglietti venduti, oltre 1.200 i posti letto prenotati direttamente dall’organizzazione per ospitare compagnie artistiche, operatori, giornalisti e partecipanti ai laboratori, per un totale di 23 strutture locali coinvolte. Un prezioso indotto economico a cui si aggiungono gli oltre 3.000 pasti venduti nell’area food, drinks and music allestita ai Giardini di Piero della Francesca, in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Associazione Commercianti del Centro Storico, Effetto K e I Citti del Fare.