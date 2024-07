Inter presentata la nuova maglia per la stagione 2024 2025 | celebra la seconda stella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) L’ha presentato laper la, in cui vieneta la. “Lacustodisce ricamato sul petto il glorioso passato del Club ma ne rappresenta soprattutto le ambizioni future. Il recente traguardo conquistato dai nerazzurri guida la campagna di lancio della, che pone al centro il tema del processo creativo” si legge nella nota del club. Oltre alla, “la campagna esalta ancora una volta il legame del brand con Milano, una città che – al pari dell’– crea, costruisce e dà forma alle idee e ai sogni. Milano è stata inoltre la fonte di ispirazione anche per il design dell’Home Kit: il capoluogo meneghino ha infatti sempre rispettato la storia, abbracciando al contempo le idee moderne e l’avanguardia in tutti gli ambiti, dall’architettura al design, dall’arte alla moda” prosegue il comunicato.