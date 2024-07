Il raduno Festa del Montefelcino dei record Bruni e Galli con il pallottoliere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Si sono ritrovate al ristorante "Il Torchio" dile "Vecchie Glorie" della squadra di calcio dell’Audaxche dopo la Fondazione del sodalizio nel 1971 iniziò la sua vicenda sportiva nel 1973-74 con l’iscrizione al Campionato di calcio di 3ª Categoria vincendolo con ben 10 punti di vantaggio sulla 2ª classificata. "Vincemmo pure, nello stesso anno, primavera-estate del 1974, la Coppa Marche – racconta Gabriele Vincenzi giocatore dell’epoca – e come se non bastasse, a coronamento di quella fantastica ed irripetibile annata calcistica, i due bomber della squadra, Bruno, centravanti e Maurizio, ala sinistra, siglarono la bellezza di 60 gol in due: 32 gol, che vinse pure, la classifica cannonieri, e 28. Un verocalcistico".