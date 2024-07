I playoff non bastano più La voglia del Lumezzane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)(Brescia) Ilcontinua a lavorare per preparare la nuova sfida alla serie C. Dopo avere raggiunto i play off nella stagione del ritorno tra i professionisti, la squadra guidata dal presidente Andrea Caracciolo guarda avanti con il chiaro intento di alzare l’asticella delle ambizioni. In questo senso, mentre sul campo i giocatori rossoblù, in attesa di salire a Temù per il ritiro in quota (dal 31 luglio al 10 agosto), stanno seguendo a buon ritmo a Castenedolo il programma sempre più intenso proposto da mister Franzini e dal suo staff, la società valgobbina è sempre attiva sul mercato e porta avanti il suo "disegno" per rinforzare in modo adeguato l’organico rossoblù.