House of the Dragon potrebbe aver appena introdotto un importante villain per le stagioni future

(Di martedì 23 luglio 2024) Niente fa capire che si sta guardando una serie di Game of Thrones come una vecchia rivolta ad Approdo del Re. Questa settimana, il sesto episodio della Stagione 2 dellaof theè stato caratterizzato da una caotica sommossa, a dimostrazione che non tutto va bene nella capitale dei Sette Regni. Gli abitanti di Approdo del Re stanno morendo di fame a causa del blocco da parte del Serpente di Mare del tratto di oceano che collega la città al resto del mondo, noto come Goletta. Mentre il reggente Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) non sembra troppo preoccupato, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e la sua consigliera Mysaria (Sonoya Mizuno) non tardano a capitalizzare il malcontento del popolo inviando loro in segreto barche piene di cibo. Il risultato è una rivolta che si diffonde per le strade, mentre la gente lotta per riempire le proprie pance affamate.