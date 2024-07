House of the Dragon | la traduzione della canzone che i guardiani dei draghi cantano in Alto Valyriano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Nell’ultimo episodio diof the, “Il Pololo”, la regina Rhaenyra Targaryen ha avuto un’idea brillante: cosa succederebbe se cercasse persone di nobili origini e chiedesse loro di provare a reclamare un drago senza cavaliere? In questo modo avrebbe piùdalla sua parte e avrebbe maggiori possibilità di riconquistare il Trono di Spade dal fratellastro Re Aegon. Si dà il caso che su Roccia del Drago ci fosse già una persona con ascendenze Targaryen: Ser Steffon Darklyn, un cavaliereGuardiaRegine. In una scena di tensione, ideievocano Seasmoke (Mare Infuocato) con unacantata ine Ser Steffon cerca di calmare la grande bestia con parole di comando in quella stessa lingua. Tutto sembra andare per il meglio, ma proprio quando Steffon pensa di esserci riuscito, Seasmoke si alza e lo riduce in cenere.