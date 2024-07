Goletta Verde a Terracina il bilancio di Legambiente su inquinamento ed erosione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Giunta alla 38esima edizione,è la storica campagna diche pone l’attenzione su diverse tematiche come la depurazione, la lotta alla crisi climatica, la salvaguardia della biodiversità e la lotta alle illegalità. I dati del monitoraggio diper il Lazio pubblicati giorni fa, arrivano poco tempo dopo quelli rilasciati dall’Arpa Lazio, l’ente regionale che si occupa del monitoraggio della qualità delle acque regionali. La differenza con l’indagine diè che i campioni divengono prelevati in punti diversi. I volontari, infatti, si sono recati in alcuni luoghi critici segnalati dai circoli locali o direttamente dai cittadini, in zone storicamente in sofferenza per la presenza di inquinanti, a ridosso di foci e canali che attraversano le spiagge e arrivano sul mare.