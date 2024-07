Conte pronto a farsi avanti | Napoli colpo a sorpresa per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Antoniostarebbe indicando la via alper piazzare un altro: stavolta il settore interessato è ilIlprosegue il suo mercato in attesa della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. La sensazione, però, è che si dovrà aspettare la cessione di Victor Osimhen per piazzare altri colpi, su tutti Romelu Lukaku che ha promesso adi aspettare e ha rifiutato tutte le offerte. E’ chiaro che il club partenopeo potrebbe cedere anche altri giocatori che hanno mercato. Come per esempio Jesper Lindstrom e Leo Ostigard, senza dimenticare Gianluca Gaetano. Le loro cessioni potrebbero portare un gruzzoletto molto interessante da reinvestire. La difesa è stata quasi sistemata con gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, con le uscite di Ostigard e Juan Jesus potrebbe arrivare un altro difensore.