Ciciliano nuovo capo della Protezione civile | premiato il modello Caivano Bertolaso | era ora

(Di martedì 23 luglio 2024) Allasi cambia: via Fabrizio Curcio, volto noto delle conferenze stampa sui bollettini pandemici, arriva Fabio, dirigente medicopolizia di Stato, attuale commissario di governo per. Ildipartimentonazionale è stato designato lunedì dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro, Nello Musumeci, in sostituzione di Fabrizio Curcio. Scelto anche per come ha gestito l’emergenza aporterà comunque a termine l’incarico legato al contrasto del degrado del comune campano, affidatogli nel 2023, e che scadrà a metà settembre. Napoletano di 52 anni, Fabiovanta una lunga esperienza nella Polizia di Stato dove ha operato con la qualifica di dirigente medico ed esperto di Medicina delle catastrofi.