Chiusano dopo la sfiducia di De Angelis | ecco il commissario

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Avellino in data odierna, ha disposto, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sospensione del Consiglio comunale didi San Domenico e la contestuale nomina della dott.ssa Rosanna Gamerra, Viceprefetto, Capo di Gabinetto di questa Prefettura, qualePrefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di sei Consiglieri comunali che hanno fatto venir meno il quorum strutturale in seno al Consiglio.