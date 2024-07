Biden si ritira | basterà questo per convincere i pro Palestina a votare Partito democratico?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Stella Saccà Da Byedon (slogan del 2020 con cui si inneggiava alla vittoria di Joee alla sconfitta di Donald Trump), si è passati a Byeden, slogan con cui molti americani esprimono la loro contentezza per essersi liberati di un presidente che ricorderanno solo come colui che ha permesso una delle più terribili pulizie etniche della storia. Genocide Joe, lo chiamano, infatti, oltreoceano. Se non ci fosse Trump a minacciare gli Stati Uniti; se non ci fosse Project 2025; senon si fosse fatto da parte, Jill Stein – donna, ebrea, antisionista – avrebbe forse potuto davvero cambiare la storia a stelle e strisce.