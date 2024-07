Annunciato il volume 38 di Hunter x Hunter

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024)è ancora in pausa, ma il manga è tutt’altro che finito. Il creatore Yoshihiro Togashi sta lavorando duramente alla serie dietro le quinte e ora sembra che Shueisha stia preparandoper una nuova uscita. Dopo tutto, il manga ha trovato la sua data di lancio per il38, e mancano solo pochi mesi. L’aggiornamento arriva da Shueisha, che ha confermato che il38 diuscirà il 4 settembre. Il prossimoraccoglierà i capitoli 391-400. Al momento non è stata annunciata alcuna uscita in inglese per il, ma Viz Media supervisiona la licenza. Recentemente, l’editore ha portato il37 in Nord America, che è arrivato sugli scaffali nell’ottobre 2023. Ora gli occhi sono puntati sul futuro, perché Yoshihiro si sta concentrando su