A Soliera La 24 ore del pallone in memoria di ’Beppe’ Loschi Due giorni pieni di divertimento e solidarietà

(Di martedì 23 luglio 2024) È stata una festa di sport, proprio come sarebbe piaciuta anche a Beppe. Si è svolta neiscorsi la seconda edizione della ’24 ore nel– in campo con Beppe’, il torneo di calcio a 5 organizzato presso lo stadio ’Stefanini’ didall’Associazione ’Giuseppe– Beppe nel Cuore’ dedicata all’ex medico sociale del Modena calcio scomparso per un arresto cardiaco a soli 37 anni nel settembre del 2019. Dueintensidi calcio, di, buona cucina e forti emozioni.