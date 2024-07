WTA Praga 2024 risultati 22 luglio | agli ottavi Noskova eliminata Schmiedlová

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Prague Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di, in Cechia, vede completarsi il primo turno: non ci sono azzurre in tabellone. La ceca Linda Nosková, numero 1 del seeding, regola la qualificata ucraina Katarina Zavatska per 6-3 6-2, mentre la tedesca Eva Lys piega la qualificata ucraina Anastasiya Soboleva per 6-4 6-3. La lucky loser nipponica Ena Shibahara elimina la tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 7-6 (5) 3-6 7-5, mentre la numero 4 del seeding, la polacca Magda Linette, elimina la qualificata tedesca Mona Barthel per 7-6 (4) 6-4, infine la croata Jana Fett supera la lucky loser belga Alison Van Uytvanck con un duplice 6-2.