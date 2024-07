Those about to die ecco Tangentopoli ai tempi dei romani | lo show su Prime Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Amazontira un colpo gobbo al Gladiatore 2 e sul campo “imperiale” del Circo Massimo anticipa l'uscita dell'attesissimo sequel al cinema con una serie tv molto attesa e ambientata sempre all'epoca dell'impero romano, nel I secolo dopo Cristo. Si tratta di "to die" ispirata al libro omonimo di Daniel P. Mannix e che esplora la vita dei gladiatori dell'antica Roma. La serie tv prodotta da AGC Studios e Centropolis Entertainment con un cast di stelle a partire da Antony Hopkins nei panni dell'imperatore Vespasiano, prende in considerazione un fenomeno allora di fortissimo richiamo: le gare tra le bighe. In buona sostanza si trattava del celebre panem et circenses con cui i vertici dell'impero tenevano buono il popolo romano.