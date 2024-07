Telecamere nel locale per controllare i dipendenti; multa salata per un ristoratore pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) La sera di venerdì 19 luglio 2024, i Carabinieri della Stazione di Ponza, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una serie di controlli in diversi ristoranti dell’isola. Questi controlli sono stati mirati soprattutto sulla manodopera, considerato l’incremento di clientela nel periodo estivo e la conseguente necessità di più personale. Sanzioni e Provvedimenti Durante le verifiche, è stato individuato un noto ristorante dell’isola che impiegava un lavoratore in nero. Per questa violazione, è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti della società che gestisce il ristorante e una sanzione amministrativa di 10.300 euro, in applicazione della normativa sulla “maxi sanzione per lavoro sommerso” di cui all’art. 3 D.L. 12/2002.