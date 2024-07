Strage in una casa di riposo | uomo entra armato uccide la madre e altri 4 anziani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Terrore in Croazia. Secondo quanto riporta il media locale Moj Porta, sarebbe di almeno cinque morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in unadiche si trova nella parte orientale del Paese balcanico. La televisione di Stato ha poi confermato la notizia sottolineando che, in base alle prime notizie emerse, unsarebbetoin unadidi Daruvar, a 130 km da Zagabria, per poi iniziare ad aprire il fuoco.Leggi anche: Frana su un minubus, èIl bilancio dellanelladiL’attentatore inizialmente è riuscito a fuggire, ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia, che per il momento non ha rilasciato altre informazioni. Sembra che tra le vittime ci sia anche ladell’, che dovrebbe essere un veterano dell’esercito, nato nel 1973, come riferisce il portale 24 Sata.