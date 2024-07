Sta per scadere l’offerta fibra Tim con tutto senza limiti da 2490€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se stai cercando un’occasione imperdibile per attivare una connessione internet veloce e, è il momento di agire:TIM sta per! Fino al 27 luglio, TIM propone una tariffa speciale per la connessioneottica destinata sia ai clienti mobile TIM sia ai nuovi clienti. Attiva Tim WiFi Casa Attiva VodafoneOnline e risparmi OffertaTIMinclusoTIM denominata WiFi Casa include una connessione internet inottica con velocità fino a 2,5 Gbps edi traffico. La tariffa è particolarmente vantaggiosa e si articola in due opzioni: Clienti mobile TIM: Per chi è già cliente mobile TIM, il costo mensile è di 24,90€. Nuovi clienti: Per i nuovi clienti, il costo mensile è di 29,90€. Questa offerta permette di navigarepensieri, godendo di una connessione stabile e performante.