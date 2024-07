Sondaggi politici | Meloni in calo ma Schlein non ne approfitta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Diverse sorprese e alcune conferme negli ultimirealizzati dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Dopo la batosta delle Europee, il M5S torna sopra la soglia 10%: è al 10,5%, facendo segnare un +0,9%. Nel centrodestra al governo, invece, si registra una flessione di FdI che cala al 28,5% (-0,7%), ma resta saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto. In crescita laLega data ora all’8,6%(+0,5%) e FI al 9,3%(+0,3%) che si conferma secondo partito della coalizione. La seconda forza politica del Paese, il Pd, come FdI è inal 23,8% rispetto alla rilevazione del 1° luglio, con un -0,2%.Leggi anche:cresce. Che botta per Salvini. E il Pd Tutti i numeri degli ultimiPer quanto riguarda le altre forze politiche, idanno Avs indello 0,4% che si assesta al 6,4%.