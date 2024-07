Solidarietà agli studenti uccisi in Bangladesh

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si sono ritrovati ieri mattina in piazza Matteotti per manifestare in segno dicon i loro connazionali in patria. Anche a Modena come in altre città d’Italia la comunità bengalese è scesa in piazza dopo gli scontri che inhanno visto almeno un centinaio didalla polizia durante delle manifestazioni sul tema del lavoro. Il movimento nasce dalla tensione per la mancanza di prospettive e per un sistema di assunzioni nel settore pubblico che favorisce solo una piccola minoranza. In provincia di Modena la comunità bengalese è numerosa: conta oltre 4000 persone, la gran parte giovani uomini impiegati in fabbriche, ristoranti, bar o gestori di piccoli negozi di alimentari. Il governo bengalese negli ultimi giorni ha bloccato servizi telefonici e internet e anche la comunità bengalese di Modena non riesce a comunicare con i famigliari in patria.