Sinner la clamorosa rivelazione fa il giro del web | senza peli sulla lingua

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024) Quello che ha confessato a margine dello Slam britannico ha lasciato di stucco il popolo dei social: ecco cosa ha detto. È nato in Nepal ma vive in Irlanda. C’è scritto solo questo nella sua biografia. Non un accenno al suo vero nome, non una parolasua vita privata. Il popolo dei social lo conosce come Fifthsettennis e i suoi contenuti sono così tanto apprezzati che poco interessa agli utenti, in fondo, come si chiami e cosa faccia nella vita. Il numero 1 Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itLo si ama per il solo fatto che è uno dei pochi a renderci partecipi nelle sue, sempre più numerose, incursioni nel mondo del tennis. Ha trascorso le scorse due settimane a Wimbledon e da Londra ha postato talmente tanti di quei video e foto che quasi ci è parso di essere lì insieme a lui. Invece no. Questo content creator era solo, anche se solo si fa per dire.