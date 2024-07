Rimini tempesta di sabbia in spiaggia | i bagnini hanno salvato i turisti VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi, lunedì 22 luglio, ladiè stata investita da unadicausata dall’inaspettato arrivo del vento di scirocco. Intorno all’ora di pranzo, ladi Viserba è stata particolarmente colpita, con previsioni di forte vento e grandine checreato momenti di panico tra i bagnanti e i. Leggi anche: Previsioni meteo della settimana: calano le temperature e tornano le piogge Riviera in subbuglio La situazione è diventata rapidamente preoccupante, con il paesaggio trasformato in un panorama bianco a causa dellasollevata. Tuttavia, grazie alla prontezza deie di alcuni bagnanti, il peggio è stato evitato. Un testimone ha raccontato l’accaduto: “Ho subito messo in sicurezza la zona, facendo uscire dall’acqua tre gonfiabili con bambini. Il vento è arrivato in modo completamente anomalo e improvviso”.