Orsi troppo ingombranti

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono un turista che per sedici anni ha frequentato la Val di Sole, poi ho dovuto soprassedere per problemi familiari e quest’anno sono tornato. Non ho trovato il solito ambiente, la sera in pochi uscivano all’aperto, in pochi facevano passeggiate nel bosco, ma soprattutto molte persone erano preoccupate per la presenza costante e continua dell’orso. Mi sono reso conto che l’introduzione dell’orso non aveva per niente tenuto conto dell’ambiente antropizzato. Ho voluto documentarmi ed ho letto lo Studio di fattibilità per la reintroduzione dell’Orso bruno (Ursus arctos) sulle Alpi centrali realizzato con il contributo del Parco Adamello Brenta del 2000 dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica .