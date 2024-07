Nations League definita la sede di Francia-Italia | data e orario

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) A distanza di un anno dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a EURO 2024, lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ tornerà ad ospitare gli Azzurri in una classica del calcio internazionale che richiama alla mente sfide leggendarie, dalla finalissima del Mondiale 2006 a quella del Campionato Europeo del 2000. Il riferimento è al primo match didella squadra di Spalletti contro ladopo la debacle a Euro 2024. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 settembre alle 20:45. Oltre alla prima gara della storia della Nazionale, Milano ha tenuto a battesimo anche la nascita del mito Azzurro, visto che il 6 gennaio 1911 contro l’Ungheria l’indossò per la prima volta la maglia azzurra.