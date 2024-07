Morto in piscina a 17 anni a Fermo il funerale di Leonardo Belladonna | Ci mancherai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Colpisce il silenzio attonito che riempie la Cattedrale di, pare si sia ritrovata qui la città intera per dare l’ultimo saluto a, il 17ennedopo un incidente in. Anche il parroco, don Michele Rogante, fatica a trovare le parole, parla di consolazione e di una vita che ha lasciato tanto: ‘Ho cercato tracce disui social e ho visto foto di un ragazzo dal sorriso timido e dolce, che sapeva fare tante cose, che sapeva fare la pizza e prendere 10 in matematica. Faceva i viaggi con la mamma, il suo è stato un viaggio breve ma pieno di significato. In una fotografia abbraccia forte mamma Milena, ecco dobbiamo pensare che sia ancora dentro quell’abbraccio, a darci consolazione’.