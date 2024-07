LIVE – Inter-Pergolettese amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladidelnel ritiro estivo dei nerazzurri campioni d’Italia. Secondaper la squadra di Simone Inzaghi al BPER Training Center, che dopo il successo contro il Lugano scendono nuovamente in campo nel proprio centro sportivo contro una formazione di Serie C come la squadra di Crema. L’incontro andrà in scena alle ore 18.30 di lunedì 22 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. DOVE VEDERE LA PARTITA LADIPER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH) SportFace.