L' apparizione della generazione Tadej Pogacar

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ventisei anni sono un bel po’ di tempo. Abbastanza per dimenticarsi dell’effetto che fa assistere all’improbabile, dare un dove e un quando a questo, soprattutto associarne un ricordo. Il 21 luglio del 2024 sarà, almeno per chi ha la passione del ciclismo, il giorno nel qualeha reso reale l’improbabile, il giorno nel quale ha vinto il Tour de France poco meno di due mesi dopo aver vinto il Giro d’Italia. Ventisei anni dopo l’ultima volta: quella di Marco Pantani nel 1998. Sommare la maglia gialla a quella rosa in una sola stagione fino agli anni Quaranta del secolo scorso era ritenuto impossibile. Poi ce la fece Fausto Coppi nel 1949 e venne declassato a improbabile. Ci sono riusciti in pochissimi: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain, Marco Pantani.