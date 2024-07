La sfida sul palo della Cuccagna Widmer Vincenzi è il vincitore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cesenatico ha vinto la 30esima edizionedell’Adriatico. Il campionein una calda serata è riuscito a far suo la contesa, mandando in delirio la squadracittà e conquistando il suo 14esimo palio. Il forte cuccagnotto, assieme ad un numero ristretto di concorrenti era tra i favoriti. Il colpo è riuscito alla fine del secondo giro di tentativi di scalate, quandocon un balzo ha afferrato saldamente la corona posta in cima allungo quattordici metri e posizionato in obliquio sulle acque del porto canale di Cesenatico. Erano circa le 22.20, quindi si è trattato di una vittoria ’lampo’, al termine di una gara durata appena un’ora. Gli spettatori si sono divertiti e hanno applaudito a lungo