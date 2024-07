La copertina del Foglio Review raccontata da Francesca Protopapa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) La cover del prossimo numero dellaha a che fare con ciò che ci rende felici. Per la protagonista, quello che le serve è un libro, un prato e il contatto con la natura nella sua semplicità e immediatezza. Abbiamo chiesto all’illustratricedi raccontarci l’ideazione di questa piccola e speciale felicità. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a realizzare la cover delladal titolo “Felicità”? Il brief creativo del direttore artistico suggeriva una composizione con una lettrice. Un soggetto semplice e allo stesso tempo molto evocativo, un disegno che fa eco a un bisogno che abbiamo tutti, quello del tempo da dedicare a noi stessi. Ho elaborato diversi schizzi in bianco e nero e ne ho selezionati tre da sottoporre alla redazione.