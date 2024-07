Inside Out 2 domina ancora il box office italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Resta in cima al boxOut 2, il nuovo film Disney Pixar che nel suo quinto fine settimana di programmazione ottiene 1.134.269 euro per un totale di 42.365.980 euro. New entry al secondo posto dove si piazza Twisters, il nuovo disaster movie della Universal, diretto da Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell con due donne che sfidano la forza degli uragani, che si porta a casa in cinque giorni 647.584 euro A completare il podio, Immaculate - La prescelta, l'horror per teen agers di Michael Mohan ambientato in un convento per suore anziane con nel cast Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli, che incassa148.641 euro nel fine settimana per un totale di 531.239 euro.