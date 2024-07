In Palestina è strage di bambini Per l’Unicef in Cisgiordania ne sono stati uccisi 143 in aumento del 250% rispetto al periodo pre-guerra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se c’è un dato che più di altri dimostra la gravità della situazione in, è senza dubbio quello relativo ai minori rimasti vittime nel conflitto tra Israele e Hamas. Stando all’ultima nota del, da ottobre a oggi e nella sola, ossia nella zona esterna alla Striscia di Gaza,143, ossia quasi il 250 per cento in piùalpre-. I minori feriti, invece,oltre 440 anche se, secondo, è difficile fare una stima precisa. “Da anni ormai iche vivono in, compresa Gerusalemme Est,esposti a violenze terribili”, ha dichiarato la direttrice generale del, Catherine Russell, secondo cui “la situazione è drammaticamente peggiorata, in coincidenza con l’escalation delle ostilità all’interno di Gaza”.