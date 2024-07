Il dolore di Giulia Stabile | Ho perso la mia seconda mamma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) “La mia, è stata la primana a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina ena che sono oggi”, così, travolta dalper la morte della sua prima insegnante di danza Flaminia Buccellato. Quello trae Flaminia è stato un rapporto importante. L’insegnante, infatti, è stata la prima a vedere il suo talento e l’ha sempre seguita da vicino: dai primi passi in sala quando aveva 3 anni fino alla vittoria ad “Amici”. “Flaminia Buccellato è stata, è e sarà una dellene più importanti di tutta la mia vita. Le sarò per sempre riconoscente. Mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me”, ha scritto su Instagram la ballerina.