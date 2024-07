I re della balestra sotto la Torre Spettacolo storico fra tanti turisti Vincono i Terzieri Massetani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Società deidi Massa Marittima si è aggiudicata il trofeo57esima edizione del Torneo Nazionaleantica, svoltosi sabato 20 luglio all’ombraPendente. Oltre a vincere la prova a squadre, il rappresentanteSocietà, Tommaso Pesci, ha conquistato il titolo di "Re2024", ottenendo per la Società anche il prestigioso Palio raffigurante la Madonna digli Organi. L’evento si è svoltogli occhi di molticuriosi presenti in Piazza dei Miracoli. La giornata è stata inaugurata da una sfilata con figuranti in costumepartita da piazza dell’Arcivescovado, seguita da una cerimonia religiosa con la benedizione dal sagratoCattedrale alle compagnie partecipanti.