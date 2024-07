Giorgio Minisini pioniere del nuoto artistico | l’addio commovente di un campione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), uno dei pionieri delmaschile, si è ritirato dalle competizioni a soli 28 anni dopo aver conquistato il suo 15esimo titolo nazionale nel solo maschile. Una vittoria che ha segnato i campionati italiani estivi, regalando un momento di grande emozione non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e i suoi sostenitori., che ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla visibilità delmaschile in Italia e nel mondo, ha preso questa difficile decisione a seguito della sua esclusione dalla squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Le Olimpiadi erano il motivo per cui ho continuato a lavorare in questi ultimi anni”, aveva dichiarato. “Ora che questo orizzonte si è allontanato di almeno altri quattro anni, ho capito che è arrivato il momento di mettere un punto“.