Giochi Olimpici 2024 | droni ed elicotteri alla cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladeiconedsarà un evento straordinario, unendo tradizione e innovazione tecnologica per offrire uno spettacolo senza eguali Ipromettono un’inaugurazione indimenticabile. Il 26 luglio, la capitale francese diventerà il palcoscenico di uno spettacolo straordinario lungo il fiume Senna, caratterizzato dall’impiego die un esercito di telecamere per immortalare ogni momento di questainaugurale. Durante ladelle Olimpiadi di Parigi, ottosaranno schierati per catturare riprese aeree mozzafiato. Questi dispositivi, ormai fondamentali nelle riprese sportive, offriranno prospettive uniche e dettagli incredibili, permettendo agli spettatori di tutto il mondo di sentirsi parte dell’evento.