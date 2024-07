Folla per Scurati a Livorno | La vera minaccia a democrazia è già in atto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024)per, centinaia di persone per lo scrittore sul palco della rassegna letterario ‘LeggerMente’ a Villa Fabbricotti. La prima volta di Antonio, anche il sindaco Luca Salvetti ad applaudire. Sotto i riflettori per la presentazione del suo libro ‘Fascismo e populismo. Mussolini oggi’ condotta dalla giornalista Elisabetta Cosci. Con un lungo firmacopie dopo l’incontro, tanti i giovani con i libri sotto braccio per la firma diper: “Laè già in” (Foto di Cinzia Gorla)Antonio: “Sonomente contento di essere a. C’è il sindaco. Non c’ero mai stato in vita mia. E’ grave. Però io questa città la conosco. Una città che ho a cuore per ciò che rappresenta nella storia di questo Paese. Nella storia anche del fascismo e dell’antifascismo.