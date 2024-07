Fabriano Grinta e speranze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Quasi completo il roster per la stagione ’24/’25 nel campionato nazionale di serie B per una Ristopro Janusche, pur tra mille difficoltà, cercherà di stupire ancora i propri tifosi per disputare un torneo ad alti livelli. La riconferma di coach Niccolai, che a metà campionato, nel momento più difficile ha risollevato la squadra sfiorando la semifinale playoff è una certezza per dare alla squadra, determinazione, gioco con una difesa asfissiante e un attacco esplosivo. Riconfermati Centanni e Gnecchi mentre altro hanno lasciato la città della carta (Giombini, Negri, Stanic, Bedin, Bandini, Verri). Alla corte del coach i play Pierotti Alles e Pisano, la guardia Dri, le ali Gnecchi e Da Rin, i pivot Carta e Molinaro.