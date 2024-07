Estate | gli italiani preferiscono le vacanze di coppia e quelle relax

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 luglio 2024): da una ricerca fatta dall’ Osservatorio Turismo e Confcommercio, per glilepreferite sonodiL’è alle porte e, con essa, la pianificazione delle tanto attese. Secondo l’ultimo Focus sulleestive dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, glisembrano prediligere le trasferte diall’insegna del riposo. Ma quali sono le tendenze per l’2024?e di?-Ansa-Notizie.comPiù della metà degli(51%) ha in programma di concedersi siabrevi che lunghe tra giugno e settembre, un incremento rispetto al 49% dello stesso periodo del 2023. Il 34% si limiterà a soggiorni brevi o a una sola vacanza lunga, mentre solo il 16% non partirà per le ferie, una percentuale in calo rispetto al 23% dell’anno scorso.