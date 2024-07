Ennesimo annegamento a Brembate si tuffa nel fiume e non riemerge più | morto un uomo di 44 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Undi 44annegato nelBrembo, nei pressi di, in provincia di Bergamo. Non è nota, al momento, la dinamica dell’incidente, ma sembra che il quarantacinquenne stesse facendo il bagno nei pressi del Parco del fosso del Brembo, una zona piuttosto frequentata in estate. A dare l'allarme, attorno alle 17.45, è stato un passante che ha notato il corpo in acqua vicino a una cascata, teatro due settimane fa di un’analoga tragedia. L'intervento del 118 è stato vano: il medico non ha potuto che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Si tratta dell’decesso legato alla balneazione fluviale e lacustre. L’11 luglio, sempre nel Brembo, un giovane di 32è stato trascinato via dalla corrente delsenza riuscire a salvarsi.