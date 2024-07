Elton John mette all’asta il suo guardaroba per beneficenza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha organizzato un’asta online in collaborazione con eBay per supportare ancora una volta laAIDS Foundation. Come? Attraverso una collezione di capi d’abbigliamento ed accessori.ha deciso di alleggerire il suoper una buona causa. Il leggendario artista britannico ha stretto un nuovo accordo con eBay,ndoil suo prezioso. L’asta online, la cui durata è stata fissata per dieci giorni, risponde al nome di Rocket Man Resale e proporrà una vasta selezione tra capi d’abbigliamento e accessori appartenuti naturalmente ad. Crediti: Ansa – VelvetMagSi tratta di una collezione personale dell’artista, per la prima voltaonline in collaborazione con eBay che sosterrà laAIDS Foundation. Ad annunciarlo è stato proprio, a chiusura del Pride Month.