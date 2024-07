Chi è Gianluca Torre | l’agente immobilare di Casa a prima vista è un biscottino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 luglio 2024), nato nel 1970 a Milano è un agente immobiliare noto soprattutto per la sua partecipazione al programma di successo Real Time. È diventato una figura influente sui social media, con un grande seguito su Instagram e TikTok, grazie ai video che mostrano gli immobili di lusso che vende (è infatti specializzato in clienti luxury). Molto riservato riguardo alla sua vita privata, condivide spesso sui social le sue passioni per i viaggi, la buona cucina e la musica oltre a praticare sport come il padel. Aveva un rapporto molto stretto con sua mamma, che è mancata da poco. Ama esibirsi in locali di Milano, dove coltiva la sua passione per il canto. Ha un fisico da sportivo e ha un tatuaggio sul braccio destro che raffigura un leone.