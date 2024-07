Cani tenuti in un piccolo spazio interviene la polizia locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Spezia, 22 luglio 2024 – Una persona rinuncia a tre dei suoi quattrodopo l'intervento nel suo appartamento dellaspezzina. Tutto è nato da una segnalazione dove veniva rappresentata una situazione di disagio e possibile maltrattamento di animali custoditi in un appartamento alle Pianazze. A quel punto il personale della Sezione Tutela Animali non ha perso tempo e ha proceduto con gli opportuni accertamenti. È stato quindi concordato un sopralluogo nell’abitazione oggetto dell’esposto insieme al personale veterinario della Sanità Animale di Asl5, in modo da avere una valutazione accurata delle condizioni di salute degli animali.