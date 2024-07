Borsa | Europa sale effetto Biden tiene Francoforte +05%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Borse europee positive dopo l'addio alla corsa per le presidenziali Usa annunciato da Joeche riapre la partita sul voto di novembre. Si assesta(+0,5%) a seguito della sospensione dagli scambi d Varta, che con un calo dell'80% aveva affondato il listino tedesco in apertura. Milano e Parigi (+0,6%) sono le migliori, seguite da Londra (+0,35%) e Madrid (+0,19%). In calo i rendimenti dei titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si assesta a 130 punti. In rialzo il greggio (Wti +0,34% a 80,4 dollari al barile), mentre cedono sia l'oro -0,44% a 2.407 dollari l'oncia), sia il gas (-2,89% a 31,24 euro al MWh). Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline. I future Usa sono in rialzo. Sui listini pesa Ryanair (-11,92%) dopo la trimestrale, mentre Varta, che ha annunciato un riassetto finanziario, è sospesa dopo un crollo iniziale dell'80%.