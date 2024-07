Blade | Kevin Feige conferma che il film sarà vietato ai minori

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)che ilaiDa quando Mahershala Ali è salito sul palco del Comic-Con 2019 dei Marvel Studios per rivelare al mondo che avrebbe interpretatonel MCU, le notizie positive sono state davvero poche. Da allora, il progetto è stato sottoposto a diverse riscritture della sceneggiatura e ha visto diversi registi firmare e infine andarsene, insieme ad alcuni membri del cast del. Tuttavia, in una nuova intervista con BlackTreeTV, il presidente dei Marvel Studiosè sembrato fiducioso chearriverà un giorno sul grande schermo.ha inoltreto che, come idi Wesley Snipe che l’hanno preceduto, anchedel MCUai. Rispondendo a una domanda sulla classificazione delha dichiarato: “Negli ultimi anni, abbiamo cercato di realizzare questo”.