Belluno un orso si aggira nel Basso Feltrino | Attenzione agli alveari

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Unsi stando nel: a darne certezza è una fototrappola piazzata sul monte Roncon, in provincia di. Si tratterebbe di un maschio adulto, che è stato avvistato sul massiccio del Grappa, tra Seren e Fonzaso. È probabilmente lo stesso esemplare che il 6 luglio aveva colpito alcuni apiari a Sovramonte, e che qualche giorno dopo era stato segnalato poco distante, in territorio trentino. Tra maggio e giugno, diversi esemplari erano transitati per ile lo Zoldano. La Polizia provinciale ha invitato gli apicoltori della zona a mettere in sicurezza i propricon ogni azione possibile.