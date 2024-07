Basket | Mfiondu Kabengele resterà alla Reyer Venezia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Continua la costruzione del parco giocatori futuro dell’Umanache vuole, assolutamente, alzare l’asticella in vista della prossima stagione di LegaA. Il grande obiettivo in Laguna, infatti, sembra essere quello di aggiungere un trofeobacheca dei veneti che nell’annata che verrà saranno chiamati, comunque, a stazionare nelle zone altissime della classifica al fianco (o appena sotto) di Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna. Uno dei passi compiuti verso questo focus è certamente la permanenza diall’interno del roster veneto. Umana, le parole di: “Volevo continuare il mio percorso in Laguna” (Credit foto – Today)“L’Umanacomunica chefarà parte del roster maschile anche per la stagione 2024/25 – le righe contenute nel comunicato del club lagunare –.