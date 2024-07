Atp Atlanta 2024 programma e ordine di gioco lunedì 22 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’die ildi22per il torneo Atp 250 di, che inizia con i primi match del primo turno del tabellone principale. Ad aprire le danze sarà l’interessante sfida tra Cazaux e Davidovich Fokina, seguita poi dal match tra il qualificato Svajda e Nishioka. L’ultimo singolare insarà probabilmente il più interessante, almeno per i nomi in campo: si sfidano infatti Denis Shapovalov e David Goffin. Di seguito i dettagli con orari e informazioni utili. ATP: IL TABELLONE AGGIORNATOE COPERTURA TV MONTEPREMI Atpdi22(orari italiani) Campo Centrale, a partire dalle 17:00 Cazaux vs (5) Davidovich Fokina (Q) Svajda vs Nishioka (WC) Shapovalov vs Goffin Atpdi22SportFace.