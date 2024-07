ATP Atlanta 2024 Goffin regola Shapovalov buon debutto per Davidovich Fokina e Nishioka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prima giornata di tabellone principale dell’ATP 250 di, torneo che apre la stagione estiva sul cemento americano. Una prima giornata che ha visto appena tre partite di primo turno, con il piatto forte che risiedeva nella serata italiana con il match tra ex top 10 tra Denise David. Ad avere la meglio è statocon il punteggio di 6-4 3-6 6-1 in poco più di due ore. Il belga ha controllato bene il primo set, servendo bene e piazzando il break nel momento giusto nel nono game, con qualche errore di fretta da parte del canadese. Il numero 98 del mondo sembrava sullaa via anche nel secondo set, è andato avanti 3-2 e servizio, ma poi ha perso due volte consecutivamente il servizio e ha perso il secondo set per 6-3.