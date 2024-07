Trovato morto in albergo | era senza vita da giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Casalecchio (Bologna), 21 luglio 2024 – Giallo, nella notte scorsa, a Casalecchio di Reno, città alle porte di Bologna. Un uomo, marocchino 41enne, è statoin una stanza d’sulla via Bazzanese. A dare l’allarme era stato personale dello stesso hotel dove l’uomo soggiornava da qualche giorno. Anche la morte dell’uomo, le cui cause sono sconosciute al momento, risalirebbe almeno a trefa. Ma torniamo alla serata di ieri. Verso le 21 la scoperta del cadavere, all’interno della camera e la chiamata ai sanitari del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non è stato possibile però stabilire esattamente le cause di morte del 41enne tanto che i sanitari hanno chiamato i carabinieri arrivati sul posto, dalla Compagnia di Borgo Panigale, con varie pattuglie.